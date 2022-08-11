Son dakika: PKK/KCK’lı terörist Hasan Najjar patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022
Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar,
1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı
canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı+ pic.twitter.com/mr6dh9Z00K