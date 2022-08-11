Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK/KCK'lı terörist Hasan Najjar patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 12:44 Son Güncelleme: 11.8.2022 13:03

Son dakika: PKK/KCK'lı terörist Hasan Najjar patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Son dakika: PKK/KCK’lı terörist Hasan Najjar patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Son dakika açıklamasında bulunan  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler.

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Son dakika: PKK/KCK'lı terörist Hasan Najjar patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı
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