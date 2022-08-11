SON DAKİKA! PKK'nın sözde özel kuvvetler üyesi ve canlı bombası İstanbul'da yakalandı | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı" açıklamasında bulunurken daha sonra Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren bir teröristin daha yakalandığını bildirdi.