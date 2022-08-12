Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan’dan Türkiye’yi parlatacak talimatlar!

'PİYASANIN DENGESİNİ BOZANLAR HİZAYA GİRECEK'



BİZ laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar... Talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle, onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayısı çok fazla, onlar ne yapar bilmem ama biz Tarım Kredi olarak bu indirimi yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de... Şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı bütün bunlarda özellikle 30-40 çeşit üründe de. Bu ürünlerde süratle indirime gidecek. Sen kâr amacıyla çalışmayacaksın. Sen başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın.