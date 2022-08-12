Video Haber Başkan Erdoğan talimat verdi! "Kırmızı et ve 40'a yakın ürün indirimli satılacak" | Video
Başkan Erdoğan talimat verdi!

Başkan Erdoğan talimat verdi! "Kırmızı et ve 40'a yakın ürün indirimli satılacak" | Video

12.08.2022 | 09:12

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Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan eti yüzde 30-35 indirimle satılacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize yıllık 2.7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak. Kendilerini 6 yılda amorti edecek olan santrallerimiz uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecek

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