SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

MİT, Haftanin Eyalet Sorumlusu iken, TSK'ya yönelik saldırılan talimatını veren, çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani 'yi etkisiz hale getirilecek teröristler listesine dâhil etti.
ÖZEL EKİP KURULDU
Rezzan Cavit'i etkisizleştirmek için MİT bünyesinde kurulan bir özel ekip, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'nin, Suriye'de görevlendiriligini tespit etti.
Yapilan tespit üzerine araştırmalar derinleştirildi ve sahada bulunan ajanlardan gelen bilgilerle operasyon planlandı. Yapılan operasyon kapsamında, Rezzan
Cavit kod Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki Amude Derbesiye Eyaleti Genel Istihkâm Sorumlusu Ruhaz Amude kod Mazlum Esat etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrasi, MİT' in saha ajanları, yeni bir operasyon planI kapsamında Kamishi'dan güvenli bir şekilde Türkiye'ye geçti.
PKK'NIN SİLAHLI KANADININ KURUCILARINDAN
PKK saflarına 1990'la yillarda katılan Rezan Cavit, 2010'da PKK'nin iran kolu PJAK'in en Üst yürütme organ "Koordinasyon Komitesi"de sorumlu olarak
görev yapmıştı. 2014 yılında Irak/Kandil alanında yapılan örgüt konferansı neticesinde kurulan; Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi (
Kongreya Demokratik u Azadiya Rojhilate Kurdistan/KODAR) 'in kurucu eşbaşkanı olarak seçilen Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani, aynı yıl PKK'nın
silahlı kanadının tek elden yönetilmesi maksadyla kurulan HPG Askeri Konseyinin de kurucu üyeleri arasında yer alyordu.
TSK ÇOK SAYIDA EYLEM HAZIRLIĞI PLANLADI
HPG Askeri Konseyi Üyesi Rezan Cavit 2018 yılında Pençe harekâtlar arifesinde stratejik öneme sahip HPG Haftanin Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi. Haftanin bölgesindeki faaliyetleri esasında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok sayıda eylemi organize eden Rezan Cavit, 2021'de Türkiye'ye ve Barış Pınarı Harekatında terörden arındırılan Suriye/Raselayn bölgesine sınır komşusu olan Suriye/Amude-Derbesiye bölgesine Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MiT, yaptığı operasyon sonucunda Suriye'de varlık sahası bulan ve PKK ile organik bağı bulunmadığı yönünde uluslararası basında propagandalara malzeme olan YPG'nin "Iran" asıllı teröristini etkisiz hale getirerek terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu
bir kez daha vurgulamış oldu.