SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

TSK ÇOK SAYIDA EYLEM HAZIRLIĞI PLANLADI

HPG Askeri Konseyi Üyesi Rezan Cavit 2018 yılında Pençe harekâtlar arifesinde stratejik öneme sahip HPG Haftanin Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi. Haftanin bölgesindeki faaliyetleri esasında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok sayıda eylemi organize eden Rezan Cavit, 2021'de Türkiye'ye ve Barış Pınarı Harekatında terörden arındırılan Suriye/Raselayn bölgesine sınır komşusu olan Suriye/Amude-Derbesiye bölgesine Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MiT, yaptığı operasyon sonucunda Suriye'de varlık sahası bulan ve PKK ile organik bağı bulunmadığı yönünde uluslararası basında propagandalara malzeme olan YPG'nin "Iran" asıllı teröristini etkisiz hale getirerek terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu

bir kez daha vurgulamış oldu.