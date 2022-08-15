Türkiye’de artık herkes eşit ve özgür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı. Girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti, yaptığı reformlar, uyguladığı eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'ye sınıf atlattı. Türkiye'yi 21 yıldır AK Parti'ye emanet eden vatandaşlar, yaşanan süreci SABAH anlattı:AK Parti öncesi Türkiye de belli bir azınlık için yaşam ve refah alanı varken özellikle dindar ve milli, manevi değerleri savunanlar için yaşam kısıtlanıyordu. Değil kamuda çalışmak, cebinizdeki kimliklerdeki fotoğrafların dahi başörtüsüz olacağının konuşulduğu, üniversiteye veli olarak bile girilemeyen günlerden bugüne kat edilen mesafeyi gençlere anlattığımızda şaka yaptığımızı zannediyorlar. AK Parti iktidarında doğmuş bir kişi normalleşmiş bir ülke gördüğünden post truth çağı yalanlarına inanabiliyor.: 1999'da üniversite eğitimim engellendi. AK Parti'den sonra başörtüsü sorunu kalktı. Üniversiteyi bitirdim. Şimdi herkes özgürce yaşamını sürdürüyor.28 Şubat'ta uğradığımız haksızlığı ve dışlanmışlığımızı, AK Parti hükümetiyle birlikte aştık. 28 Şubat sürecinde cezalandırılmıştık. 2009'da kat sayının kaldırılması, 2012'de ortaokullarımızın tekrardan açılması ve akabinde proje okullarında birlikte İmam Hatipler eski kimliğine kavuştu.Koalisyon dönemleri ülkenin acı süreçleridir. O dönemlerde siyaset hep sivrisinek avlamakla meşguldü. Güvenoyu almadan 6 ay boyunca ülkeyi yöneten hükümetler vardır. Başkanlık sistemiyle birlikte hükümetin kurulamama probleminden kurtulduk. Hızlı hareket etmeye başladık. İstikrara kavuştuk.Sırbistan'da kule vinçinden üzerime yük düştü. Sırbistan'da tedavi edilmedim. Devletin sırf benim için uçak kaldırıp Türkiye'de tedavi ettirmesi beni mutlu etti. Kendimi değerli hissettirdi.Atatürk'ün en büyük hedefi, savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmekti. Atatürk'ün mirasını devralan ve onun bıraktığı yerden tamamlayan AK Parti'dir. Karada, havada ve denizde insansız teknolojiyi inanılmaz boyutlara getirmiş bir ülkeyiz. ABD ve Rusya ortak proje yürütmek için kapınızı çalıyor. İHA ve SİHA'larda 3 yıllık bant doldu. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Türkiye pazardaki yerini alıyor.Çiftçilere çok büyük destekler oldu. AK Parti hükümeti öncesinde böyle destekler yoktu. Tarla desteği, gübre desteği, mazot desteğinin yanı sıra tohum teşvikleri var. Zirai makineler için yarı hibe desteği var. Bu destekler sayesinde çiftçilik yormaz oldu. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz.AK Parti dönemi öncesi bir maaş alabilmek için kuyruklar olur, günlerce sıra beklenirdi. Ayrıca bayram ikramiyeleri bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.Eskiden hastanelerde hem kuyruklar yaşanırdı hem de hasta yatacak yer bulamazdı. İnsanları iki gruba ayırırlardı. İşçiler, sigorta ve devlet hastanesinden başka hastaneye gidemezdi. İlaç alırken de 5'den fazla alamazdı. Şimdi ise herkes eşit. Hastane, doktor seçme hakkına sahibiz. Kuyrukta beklemeden gittiğin anda tedavini oluyorsun.AK Parti kurulduğundan bu yana hayatı rahat yaşıyoruz. Eski zorlukları onun sayesinde unuttuk. Yağ kuyrukları, hastane kuyrukları ömrümüzden ömür almıştı.28 Şubat Türkiye'mizinüzerine bir kabus gibi çöktü. Başta TSK,olmak üzere devlet kurumlarında çalışanmütedeyyin kişilere karşı cadı avı başlatıldı.6 milyon kişinin fişlendiği dikkate alınırsanasıl bir insan hakları ihlali yapıldığı görülecektir.AK Parti, 28 Şubat'ta mağduriyetyaşayanlara haklarını iade etti. Bizlere tekrarmilletimize hizmet etme imkanı sunuldu.Ak parti'ninkuruluş yıl dönümünü, yalnızca bugün gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:81 ilde kurulan AK Noktalar ile vatandaşlara ikramlar dağıtılacak, Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup takdim edilecek. VR gözlükler ile yapılan icraatları gözlemleme fırsatı yakalayacak. Stantlarda yarışmalar düzenlenecek.81 ilde açık hava tanıtım çalışmaları yapıldı. Birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu afişler hazırlandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyeli tam 21 yıl oldu" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da kutlama mesajı yayımladı. Adelet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bir olduk, 21 olduk" etiketiyle kutlama mesajları yayımladı. ANKARACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti." Erdoğan paylaşımında, "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi.