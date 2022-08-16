Bakan Koca yeni yönetmelikle ilgili merak edilen soruları tek tek yanıtladı

"KİŞİLERİN GELİRİ İLE İLGİSİ YOK"

Koca, "Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?" sorusunu ise "Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur" ifadeleriyle yanıtladı.