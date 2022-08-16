Bakan Koca yeni yönetmelikle ilgili merak edilen soruları tek tek yanıtladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Beyaz Reform ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Koca, yeni yönetmeliğe ilişkin merak edilen soruları tek tek cevapladı.
"PRATİKTE ANLAMI YOK"
Soru-cevap şeklinde paylaşımlar yapan Bakan Koca "Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?" sorusuna "Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacaki hiç biri deiğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsei geçen mahsuplaşma ifadesi döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur." yanıtnı verdi.
"PRİME BAĞLI OLMAKSINIZ ARTIRILDI"
Koca, "Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansımıyor mu?" sorusunu "Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanunla doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde pirime bağlı olmaksızın artırıldı." şeklinde yanıtladı.
"DEĞİŞEN MİKTARDA TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILACAK"
"Performans sistemi gerçekten kalktı mı?" sorusuna da cevap veren Koca, "Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise, ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile, çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate
alınarak, değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.
"KİŞİLERİN GELİRİ İLE İLGİSİ YOK"
Koca, "Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?" sorusunu ise "Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur" ifadeleriyle yanıtladı.