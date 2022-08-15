Bakan Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

Bakan Koca, bir önceki paylaşımında ise "İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuzda açıklandı. TBMM, 1 Temmuzda tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak." ifadelerini kullanmıştı.