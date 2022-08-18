CHP’nin üye katılım töreninde dikkat çeken görüntü! AK Partili Hamza Dağ’dan gönderme: CHP ’paralel’ evreninde bugün

CHP'NİN ÜYE KATILIM TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

CHP, Ankara'da partiye yeni katılan üyeler için tören düzenledi. Sahneye çıkarılarak konuşma yapması istenen başörtülü bir kadının sık sık seslenilerek yönlendirilmeye çalışılması dikkat çekti.

Konnuşma yapmak için oldukça hazırlıksız ve e apar topar şekilde sahneye çıkarıldığı anlaşılan kadın üye, "Başkanım size ve tüm saygı değer ekibinize teşekkür ediyorum." diyerek cümleye başladı. Tedirgin şekilde konuşan kişiye CHP'li bir kadının, "Ben ücretimi alamıyorum de. Suriyeli benim yanımda, ilacı var. Benim ilacım yok desene." sözleri ile telkinde bulunduğu görüldü. Sık sık uyarılan kadının panikleyerek ne diyeceğini bilemediği görülürken, "Tamam söylüyorum zaten." dediği duyuluyor.

Partiye yeni katıldığı belirtilen kadın üye, "Adaletinize, bakışınıza, her şeyinize güveniyorum. Biz haberlerin her kanalını izleyen bir kişiyiz." dediği sırada CHP'li aynı kadının bu kez de, "Madem öyle hakkımı istiyorum de." diye seslendiği de net şekilde duyuluyor.

Baskı altında konuşmakta oldukça zorlanan kadın, "Hepinizi çok seviyorum, Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum, son nefesime kadar da olmak istiyorum." diyerek konuşmasını tamamlıyor.

CHP'nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP'nin paralel evreninde bugün... | Video

HAMZA DAĞ: CHP'NİN PARALEL EVRENİNDE BUGÜN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Dağ, "Y-CHP "paralel" evreninde bugün: 'Son nefese kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı istemek.' İki hafta sonra ise kürsüdeki hanımefendinin vereceği demeci hepimiz biliyoruz. 'Beni kandırdılar, vaat verip kürsüye çıkardılar.'" notunu düşerek tepki gösterdi.