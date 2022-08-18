CHP’nin üye katılım töreninde dikkat çeken görüntü! AK Partili Hamza Dağ’dan gönderme: CHP ’paralel’ evreninde bugün

CHP tarafından Ankara'da düzenlenen üye katılım töreninde sahneye çıkan başörtülü bir kadının yönlendirilerek yaptığı konuşma dikkat çekti. Ne söyleyeceğini bilemeyen kadına CHP'li bir kadın tarafından, "Ben ücretimi alamıyorum de. Suriyeli benim yanımda, ilacı var. Benim ilacım yok desene." şeklinde seslenildiği duyuluyor. Sahnede duydukları karşısında mahçubiyet yaşayan kadın, "Tamam söylüyorum zaten." ifadelerini kullanıyor. Sık sık telkinlerde bulunulması sonrası CHP'ye katılan kadın üyenin, "Hepinizi çok seviyorum, Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum, son nefesime kadar da olmak istiyorum." demesi de dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı, "CHP "paralel" evreninde bugün..." notunu düştü.
CHP'NİN ÜYE KATILIM TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR
CHP, Ankara'da partiye yeni katılan üyeler için tören düzenledi. Sahneye çıkarılarak konuşma yapması istenen başörtülü bir kadının sık sık seslenilerek yönlendirilmeye çalışılması dikkat çekti.
Konnuşma yapmak için oldukça hazırlıksız ve e apar topar şekilde sahneye çıkarıldığı anlaşılan kadın üye, "Başkanım size ve tüm saygı değer ekibinize teşekkür ediyorum." diyerek cümleye başladı. Tedirgin şekilde konuşan kişiye CHP'li bir kadının, "Ben ücretimi alamıyorum de. Suriyeli benim yanımda, ilacı var. Benim ilacım yok desene." sözleri ile telkinde bulunduğu görüldü. Sık sık uyarılan kadının panikleyerek ne diyeceğini bilemediği görülürken, "Tamam söylüyorum zaten." dediği duyuluyor.
Partiye yeni katıldığı belirtilen kadın üye, "Adaletinize, bakışınıza, her şeyinize güveniyorum. Biz haberlerin her kanalını izleyen bir kişiyiz." dediği sırada CHP'li aynı kadının bu kez de, "Madem öyle hakkımı istiyorum de." diye seslendiği de net şekilde duyuluyor.
Baskı altında konuşmakta oldukça zorlanan kadın, "Hepinizi çok seviyorum, Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum, son nefesime kadar da olmak istiyorum." diyerek konuşmasını tamamlıyor.
CHP'nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP'nin paralel evreninde bugün... | Video
HAMZA DAĞ: CHP'NİN PARALEL EVRENİNDE BUGÜN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Dağ, "Y-CHP "paralel" evreninde bugün: 'Son nefese kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı istemek.' İki hafta sonra ise kürsüdeki hanımefendinin vereceği demeci hepimiz biliyoruz. 'Beni kandırdılar, vaat verip kürsüye çıkardılar.'" notunu düşerek tepki gösterdi.
KAYSERİ'DE MUHTARI KANDIRIP ROZET TAKMIŞLARDI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde partiye yeni katıldığını iddia ettikleri Kayseri'de görevli 57 mahalle muhtarını temsilen 5 muhtara rozet takmıştı. Ancak rozet takma merasiminin perde arkası çok kısa sürede gün yüzüne çıkmıştı. Muhtar Hanife Çakmak CHP heyeti tarafından kandırıldığını ifade etmişti. Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım." demişti.