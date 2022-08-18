CHP'nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP'nin paralel evreninde bugün... | Video

CHP tarafından Ankara'da düzenlenen üye katılım töreninde sahneye çıkan başörtülü bir kadının yönlendirilerek yaptığı konuşma dikkat çekti. Ne söyleyeceğini bilemeyen kadına CHP'li bir kadın tarafından, "Ben ücretimi alamıyorum de. Suriyeli benim yanımda, ilacı var. Benim ilacım yok desene." şeklinde seslenildiği duyuluyor. Sahnede duydukları karşısında mahçubiyet yaşayan kadın, "Tamam söylüyorum zaten." ifadelerini kullanıyor. Sık sık telkinlerde bulunulması sonrası CHP'ye katılan kadın üyenin, "Hepinizi çok seviyorum, Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum, son nefesime kadar da olmak istiyorum." demesi de dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı, "CHP "paralel" evreninde bugün..." notunu düştü.