1 Mayıs'ta polislere saldıran fenomen "Basel" yakalandı | Video
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı." açıklamasında bulundu. Operasyon sonucu; 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı ortaya çıkan X fenomeni 'Basel' de yakalandı.
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