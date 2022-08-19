Son dakika: Başkan Erdoğan, Esenler’de kentsel dönüşüm konut teslim töreninde konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm konut teslim töreninde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii ile Medeniyet Üniversitesi'ni hizmete açtık. Temmuz ayında İbn-i Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldık.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle şehti ve gazilerimizi Saraçhane'de andık. Görüldüğü gibi eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinliklerden milli bayramlarımıza kadar hep birlikte olduk, oluyoruz.

Resmi rakamı sordum. 60-70 bin kişi dediler. Bu muhteşem töreni 60-70 bin kişinin katılımıyla yapıyoruz.

Bütün depremlerde, Gölcük depremini, Sakarya'yı hatırlayın. Hepsinde anında, bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Söz verdik mi yaparız. Afetleri engellemek beşeri olarak bizim elimizde değil. Ama tedbir almak bizim sorumluluğumuzdadır.

"3 MİLYON KONUTU DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"

Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemiz hiçbri yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk yapı bırakmamak.

Kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi yeni baştan inşa ederken, vatandaşlarımızı asla mağdur etmedik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.

İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerler 85 milyonunun tamanını güvenli şemsiye altına almaktır. Dünyaya örnek olacak bir modeli hayata geçirdik.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Ana muhalefet, Antalya'da, Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir Belediyesi onlarda. Herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık. İzmir depremini hatırlayın. İzmir CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. yine ayağa kaldıran biz oldu. Devlet olarak biz el attık. Bu işler yalanla, çarpıtmayla olmaz.

Bay Kemal'in akşam söylediği başka, sabah söylediği başka. İnanması mümkün mü? İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek zor bir işi gerçekleştirdik."