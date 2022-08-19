Son dakika: Başkan Erdoğan "Müjdeyi yakında vereceğiz" diyerek duyurdu! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda, '60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu. İstanbul'un kentsel dönüşümün merkezi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek zor bir işi gerçekleştirdik." dedi. Erdoğan, önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacaklarını söyledi.