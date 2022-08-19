Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan "Müjdeyi yakında vereceğiz" diyerek duyurdu! | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan

Son dakika: Başkan Erdoğan "Müjdeyi yakında vereceğiz" diyerek duyurdu! | Video

19.08.2022 | 19:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Başkan Erdoğan Müjdeyi yakında vereceğiz diyerek duyurdu! | Video 30:38
Son dakika: Başkan Erdoğan "Müjdeyi yakında vereceğiz" diyerek duyurdu! | Video 19.08.2022 | 19:46
Enerji Taş Ocağı’nda çalışan 150 işçiye bilgilendirme yapıldı | Video 00:14
Enerji Taş Ocağı'nda çalışan 150 işçiye bilgilendirme yapıldı | Video 19.08.2022 | 18:09
Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti | Video 00:55
Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti | Video 19.08.2022 | 17:52
Engin Ardıç | Ayıptır 02:31
Engin Ardıç | Ayıptır 19.08.2022 | 16:21
Haşmet Babaoğlu | Savaş biter mi? 02:56
Haşmet Babaoğlu | Savaş biter mi? 19.08.2022 | 16:11
Mehmet Barlas | Diplomasi devrede 02:50
Mehmet Barlas | Diplomasi devrede 19.08.2022 | 16:05
Mahmut Övür | Ağustos anketi 04:19
Mahmut Övür | Ağustos anketi 19.08.2022 | 15:57
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu | Video 00:42
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video 19.08.2022 | 12:39
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok... | Video 13:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: "Bizim böyle bir derdimiz yok..." | Video 19.08.2022 | 12:37
Ümit Özdağ’ın 2 numarası Adem Taşkaya’nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı | Video 01:31
Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı | Video 19.08.2022 | 11:34
Bakan Kurum müjdeyi vermişti: Konut ve kira artışına karşı yeni adım! Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı | Video 05:52
Bakan Kurum müjdeyi vermişti: Konut ve kira artışına karşı yeni adım! Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı | Video 18.08.2022 | 15:44
CHP’li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu! Mahalleli bu duruma isyan etti | Video 01:02
CHP'li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu! Mahalleli bu duruma isyan etti | Video 18.08.2022 | 15:27
CHP’nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP’nin paralel evreninde bugün... | Video 00:38
CHP'nin üye katılım törenindeki görüntüler dikkat çekti: CHP'nin paralel evreninde bugün... | Video 18.08.2022 | 14:29
Okan Müderrisoğlu | Dünden bugüne Suriye politikasını anlamak... 04:55
Okan Müderrisoğlu | Dünden bugüne Suriye politikasını anlamak... 18.08.2022 | 14:31
Mehmet Barlas | Suriye’den sonra İsrail’le normalleşme dönemi 03:05
Mehmet Barlas | Suriye'den sonra İsrail'le normalleşme dönemi 18.08.2022 | 14:27
Hasan Basri Yalçın | AK Parti 21 yaşında 04:06
Hasan Basri Yalçın | AK Parti 21 yaşında 18.08.2022 | 14:25
Salih Tuna | Cehalet Üniversitesi’nden mi mezun oldun? 03:45
Salih Tuna | Cehalet Üniversitesi'nden mi mezun oldun? 18.08.2022 | 14:22
Son Dakika: Stat çevresinde rüşvet alışverişi böyle görüntülendi! | Video 00:35
Son Dakika: Stat çevresinde rüşvet alışverişi böyle görüntülendi! | Video 18.08.2022 | 12:04
Üstün Dökmen’in ilk ’Başörtü’ vukuatı değilmiş! Soru soran kadına saldırmaya çalışmış | Video 03:12
Üstün Dökmen'in ilk 'Başörtü' vukuatı değilmiş! Soru soran kadına saldırmaya çalışmış | Video 18.08.2022 | 10:44
İBB’ye bağlı BELTUR’da skandal! Hamburger yiyen kişinin yemeğinden eldiven çıktı | Video 00:23
İBB'ye bağlı BELTUR’da skandal! Hamburger yiyen kişinin yemeğinden eldiven çıktı | Video 18.08.2022 | 10:00

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda, '60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu. İstanbul'un kentsel dönüşümün merkezi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek zor bir işi gerçekleştirdik." dedi. Erdoğan, önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacaklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA