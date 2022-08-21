Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalar

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin ve Gaziantep başta olmak üzere dün Türkiye'yi yasa boğan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derhal buraya intikal ettik. Kazazedelerimiz ve ailelerimizi ziyaret ettik. Ben öncelikle vakar ve sabırla başından bu yana acılarına rağmen bunu koruyan Derik halkına minnetlerimi sunuyorum.

Allah milletimizi böyle kazalar ve felaketlerle bir daha sınamasın inşaAllah. Cenazelerimizi defnettik. Cenazeler olduktan sonra savcılarımızın, sağlık teşkilatımız herkes elinden geleni yaptı. 4 saat kadar içerisinde otopsi işlemlerimiz tamamlandı. Taziyeler sırasında bir çevreyolu talebi olduğunu bize ilettiler. Vatandaşlarımızın bu talebinin de esas itibarıyla ağır vasıtalar olsun trafik olsun Derik'in içinden geçmemesi için projelerin hazırlanması ile yakın bir zamanda inşallah adım atacak ve hayata geçirmeye çalışacağız. Kaçış rampaları gibi çalışmalar da bu noktada yapılacak.

Bu vesileyle tekraren kayıplarımız için başsağlığı diliyorum. Allah inşaAllah bizi bir daha böyle bir imtihanla sınamasın. 7-8 evladı olan babalar, 3 çocuğu olan anneler var. Allah kimseyi evlat, anne-baba acısı ile karşı karşıya bırakmasın. Milletimizin başı sağ olsun.

Soru: Kazaya karışan TIR'lar ağır tonajlı idi iddiası var...

CEVAP: Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Tüm taraflarıyla bu soruşturma tamamlanacak ve gereği yerine getirilecek. İki TIR'ın da yük sınırları var. Buradan ihracat yapan bir firma. Adana menşeili bir firma. Şırnak menşeili bir firma anlaşmışlar. Burada bir bilgi ve belge noktasında tümü incelenecek. Takip edeceğiz. Gözaltılarımız var. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz. Bunun hesabını varsa ihmal sormak bizim görevimizdir.

Soru: Bu kamyonların kesme olduğu, sonradan TIR'a dönüştürüldüğü, modellerinin eski olduğu belirtiliyor.

CEVAP: Şimdi soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna, aracın tekniğinden saat ve telefon kullanımı bilgisine kadar hepsini inceliyoruz.

Soru: Üçüncü bir TIR'ın varlığı iddiası

CEVAP: Üçüncü bir TIR'ın varlığı, polislerin lastiklerini patlattığını ifade edenler var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirme ve iddiadır. Bir Polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır.

Soru: HDP'lilerin engellendikleri iddiası

CEVAP: Burada bir acı var. Bu acıyı kanırtmanın, olmayan şeyler üzerinden tahrik etmenin bir anlamı yok. Taziyeye neden gidilir? Acıları paylaşmak, ortak olmak için. Taziye evinin amacı budur. Buranın sağ duyulu insanları bu tür tezviratlara gelmedi. Biz deli miyiz taziyeye, bu acıyı paylaşmaya gelenleri engelleyelim. İstirham ediyorum. Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin acı gününde bunları yapmayın.

Son aldığım bilgi 5 yaralı kaldı hastanelerde. Ağır değiller.