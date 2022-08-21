Felakete böyle gitmişler! Gaziantep’te kaza yapan otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişi yaralandığı kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan çıkış yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.