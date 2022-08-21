Video Yaşam Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

21.08.2022 | 09:03

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Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde freni patlayan TIR, araçların ve yayaların arasına daldı. Türkiye'yi yasa boğan feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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