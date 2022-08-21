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Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2022 | 09:03
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Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video 20.08.2022 | 21:11
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Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 11:18
Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde freni patlayan TIR, araçların ve yayaların arasına daldı. Türkiye'yi yasa boğan feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.