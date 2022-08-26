SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’in 951. yıl dönümünde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü coşkulu bir törenle kutlanıyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, sayın Meclis Balşkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bize yurt yapan atalarımızı rahmetle yad ediyorum.

Bu zaferden önce, ecdad Kayseri'den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar Anadolu'ya yayılmıştı. Ancak bu topraklar güvenli bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, bu toprakları eman bir yurt haline getirdi.