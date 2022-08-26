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OTOMATİK OYNAT
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Malazgirt'te cuma namazı | Video 26.08.2022 | 13:25
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Okan Müderrisoğlu | 'İktidar isterim dostumla saman tepmesin postuma' 25.08.2022 | 17:00
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Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
03:10
Mehmet Barlas | 6'lı masanın kaderi HDP'nin elinde 25.08.2022 | 15:18
03:17
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F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 25.08.2022 | 09:06
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Başkan Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü | Video 24.08.2022 | 19:39
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İzmir'de sağanak yağış | Video 24.08.2022 | 18:32
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Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı | Video 24.08.2022 | 18:01
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Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kamerada | Video 24.08.2022 | 17:40
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Salih Tuna | Hadi gidin yatın 24.08.2022 | 16:17
Anadolu'nun Türklere yurt olmasının zaferi Malazgirt'in 951. yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası’nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet yer aldı.