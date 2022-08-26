SON DAKİKA: Büyük zafer coşkusu! Başkan Erdoğan: "Malazgirt'i asla unutturmayacağız" | Video
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Son dakika haberi... Anadolu'nun Türklere yurt olmasının zaferi Malazgirt'in 951. yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. "Malazgirt'i asla unutturmayacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz." dedi.