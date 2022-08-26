Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz
Giriş Tarihi: 26.8.2022 17:07 Son Güncelleme: 26.8.2022 17:17

SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen’in tutukluluğuna itiraz

Son dakika haberi... Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

KARARA İTİRAZ ETTİ
Gülşen'in avukatı Emek Emre, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ünlü şarkıcının tutukluluğuna itiraz etti. Sunulan itiraz dilekçesi ardından, Gülşen'in itirazı değerlendirilmek üzere dosya İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

SON DAKİKA | Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA