SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen’in tutukluluğuna itiraz

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

KARARA İTİRAZ ETTİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ünlü şarkıcının tutukluluğuna itiraz etti. Sunulan itiraz dilekçesi ardından, Gülşen'in itirazı değerlendirilmek üzere dosya İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

SON DAKİKA | Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi