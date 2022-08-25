Gülşen’den ilk açıklama geldi! Kendini böyle savundu: Espriydi

Giydiği kıyafetler ve sergilediği davranışlarla magazin gündeminde yer alan şarkıcı Gülşen, yeni bir skandala imza attı. Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal ifadelerin görüntüleri ortaya çıkınca her kesimden tepki yağdı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Gülşen "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, emniyette yaklaşık 4 saat ifade verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
ADLİYEDEN İLK GÖRÜNTÜ!
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şarkıcı #Gülşen, adliyeye getirildi. pic.twitter.com/xDfbKaCZo7— Sabah Gazetesi (@Sabah) August 25, 2022
Şarkıcı Gülşen işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in adliye binasındaki görüntüleri sevk edildi.
ESPRİ OLARAK NİTELENDİRDİ
Konİu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülşen skandal ifadeleri espri olarak nitelendirdi. Gülşen, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım... " dedi.
LGBT ZORBALIĞI YAPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra bir LGBT bayrağı açarak tepki çekmişti. Gülşen'e yönelik tepkiler kamera kayıtlarına da yansırken alanı terk edenlerin "Allah belanızı versin" gibi sözler sarf ettiği duyulmuştu.
ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI: TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUZ
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." demişti.
CHP, HAKARETE KARŞI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ!
Toplumun her kesiminden Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik "sapık" ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterilirken Cumhuriyet Halk Partisi ise (CHP) hakarete karşı ses çıkarmak yerine sessizliğe büründü. Birçok CHP'li sosyal medya hesabından Gülşen'in çirkin ifadelerini bile kınamadı.