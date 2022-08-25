Gülşen’den ilk açıklama geldi! Kendini böyle savundu: Espriydi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, emniyette yaklaşık 4 saat ifade verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şarkıcı Gülşen işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in adliye binasındaki görüntüleri sevk edildi.

ESPRİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Konİu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülşen skandal ifadeleri espri olarak nitelendirdi. Gülşen, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım... " dedi.