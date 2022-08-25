Konserinde İmam Hatiplilere yönelik skandal ifadeler sarf eden şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gülşen, her kesimden tepki toplayan ifadeleri "espri" olarak nitelendirdi. Gelen son dakika bilgisine göre; şarkıcı Gülşen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi