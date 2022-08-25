Video Türkiye Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi!
Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi!

Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi!

25.08.2022 | 20:19

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Konserinde İmam Hatiplilere yönelik skandal ifadeler sarf eden şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gülşen, her kesimden tepki toplayan ifadeleri "espri" olarak nitelendirdi. Gelen son dakika bilgisine göre; şarkıcı Gülşen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

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