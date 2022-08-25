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OTOMATİK OYNAT
00:29
Savcılık kararını verdi. Gülşen tutuklamaya sevk edildi 25.08.2022 | 20:26
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Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi! 25.08.2022 | 20:19
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Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
04:34
Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı | Video 25.08.2022 | 12:55
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SUNGUR, hedefi tam isabetle vurdu | Video 24.08.2022 | 11:43
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Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
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Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç 21.08.2022 | 23:28
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Bakan Soylu'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Elbette dönecekler 19.08.2022 | 00:19
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Lviv'deki üçlü zirve sonrası ortak açıklama 18.08.2022 | 19:25
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Sahnede imam hatiplilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.