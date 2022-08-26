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OTOMATİK OYNAT
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Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Video 26.08.2022 | 08:36
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Ankara’da taciz iddiasıyla linç edilmeye çalışılan şahıs kamerada | Video 26.08.2022 | 08:36
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Tire’de 67 kök kenevir ele geçirildi | Video 26.08.2022 | 08:28
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E-5’te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü | Video 26.08.2022 | 08:29
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Başkan Erdoğan Ahlat'ta | Video 25.08.2022 | 18:52
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3 buçuk yaşındaki kızı kaçırarak 300 bin lira fidye istediler 25.08.2022 | 15:59
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Muğla çam balı Uluslararası Apimondia Kongresi’nde | Video 25.08.2022 | 15:57
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Sancaktepe’de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video 25.08.2022 | 15:20
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Uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı | Video 25.08.2022 | 14:56
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Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 25.08.2022 | 14:56
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Ankara'da çatı yangını korkuttu | Video 25.08.2022 | 14:36
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İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü geldi | Video 25.08.2022 | 14:36
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.