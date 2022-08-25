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OTOMATİK OYNAT
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Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi 25.08.2022 | 23:25
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Savcılık kararını verdi. Gülşen tutuklamaya sevk edildi 25.08.2022 | 20:26
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Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi! 25.08.2022 | 20:19
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Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
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Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı | Video 25.08.2022 | 12:55
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SUNGUR, hedefi tam isabetle vurdu | Video 24.08.2022 | 11:43
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Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
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Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç 21.08.2022 | 23:28
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Bakan Soylu'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Elbette dönecekler 19.08.2022 | 00:19
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Lviv'deki üçlü zirve sonrası ortak açıklama 18.08.2022 | 19:25
Sahnede imam hatiplilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.