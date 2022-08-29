Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran: Dijital terör uygulanıyor! Kişiler, kurumlar hedef alınıyor

A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazete Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Türkiye'de uygulanan dijital terör ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
"BAŞARILI OLAMADILAR"
Türkiye'de şu an dijital terör uygulandığını belirten Kenan Kıran, "17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ İKİNCİ SENARYO UYGULANIYOR"
Kenan Kıran, "Peki ne zaman başarılı oldular? 28 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak. 17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda isim hedef alındı. O dönemde o örgüt yurt dışına kaçtı ve darbe girişimine kalkıştı. Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar." diye konuştu.
"BU DİJİTAL TERÖRİZM ENGELLENMELİ"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, muhalefet için "Bir çete liderinden muhalefet partileri medet umuyor. Siz halka yapacaklarınızı anlatın. Bir usulsüzlük varsa yargıya gidin dava açın. Aynı 17-25 Aralık'ta CHP'de olduğu gibi. Bu dijital terörizm engellenmeli." ifadelerini kullandı.
Kenan Kıran "Dijital terör uygulanıyor... Kişiler, kurumlar hedef alınıyor"
"BUNLARA EN BÜYÜK DESTEĞİ MİLLET İTTİFAKI VERİYOR"
Türkiye aleyhtarı uluslararası medyanın bu çetenin iddialarını haberleştirdiğini dile getiren Kıran, "Aldıkları para yurt dışından geliyor. Kurumlar hedef alınıyor kişiler hedef alınıyor ama savunma hakkı tanınmıyor. Bunlara da en büyük desteği Millet İttifakı veriyor." diye konuştu.