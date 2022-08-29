Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran: Dijital terör uygulanıyor! Kişiler, kurumlar hedef alınıyor

"ŞİMDİ İKİNCİ SENARYO UYGULANIYOR"

Kenan Kıran, "Peki ne zaman başarılı oldular? 28 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak. 17-25 Aralık'ta gerçek dışı bilgilerle çok sayıda isim hedef alındı. O dönemde o örgüt yurt dışına kaçtı ve darbe girişimine kalkıştı. Şimdi ikinci senaryo uygulanıyor. Bunun için düğmeye bastılar." diye konuştu.