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Kenan Kıran "Dijital terör uygulanıyor... Kişiler, kurumlar hedef alınıyor" 29.08.2022 | 08:37
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Mahmut Övür | 'Militan' Gülşen 27.08.2022 | 16:19
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Melih Altınok | Gülşen'in tutuklanmasından neden rahatsızım 27.08.2022 | 16:14
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Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu 26.08.2022 | 21:54
Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran "Dijital terör uygulanıyor... Kişiler, kurumlar hedef alınıyor... Malesef bu sürece en büyük desteği ana muhalafet partisi, Deva Partisi, Zafer Partisi gibi partiler veriyor"