CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal KHK’lılar itirafı: Hepsi görevlerine iade edilecek

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başa geldiğinizde KHK'lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?' sorusuna verdiği yanıtla kapalı kapılar ardındaki FETÖ-CHP birlikteliğini yeniden gözler önüne serdi.

'TAMAMI GÖREVLERİNE İADE EDİLECEK'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.