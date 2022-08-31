CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal KHK'lılar itirafı: Hepsi görevlerine iade edilecek | Video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi. CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün." sözlerini kullandı.