HDP’li Meral Danış Beştaş CHP ile ittifakı itiraf etti: Yerel seçimlerde oy verdik, söylüyoruz...

HDP'Lİ BEŞTAŞ'TAN CHP İLE İTTİFAK İTİRAFI

HDP'li Meral Danış Beştaş, karma komisyondaki diyaloglar sırasında konunun CHP ile ittifaka gelmesi üzerine, "Bazen şu söylemler geliyor. Biz AK Parti ile ittifak yapmamıştık, iktidardaydı, muhatabımızdı. MHP, CHP ya da İYİ Parti iktidar olsaydı onlar da bizim muhatabımız olacaktı. Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, saklamadığımız bir stratejik karar verdik, CHP'ye oy verdik ve bunu saklamıyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li Meral Danış Beştaş itiraf etti: "Yerel seçimlerde CHP'ye oy verdik, söylüyoruz" | Video

"CANLI YAYINDAYIZ MERAL..."

Beştaş'ın CHP ile ittifakı itiraf etmesi üzerine sosyal medyadan canlı yayın yapan HDP'li bir ismin, "Canlı yayındayız Meral..." dediği net şekilde duyuluyor.