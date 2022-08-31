HDP'li Meral Danış Beştaş itiraf etti: "Yerel seçimlerde CHP'ye oy verdik, söylüyoruz" | Video

DBP’li Saliha Aydeniz’in karma komisyondaki dokunulmazlık dosyası görüşmelerine HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın CHP ile ittifak itirafı damga vurdu. HDP'li bir hesaptan yapılan canlı yayın sırasında Beştaş'ın, "Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, saklamadığımız bir stratejik karar verdik, CHP'ye oy verdik ve bunu saklamıyoruz." dediği duyuluyor. Beştaş'ın bu sözleri üzerine canlı yayını yapan kişi, 'Meral, canlı yayındayız.' uyarısında bulunuyor.