Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Sabotaj eğitimi veren terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 31.8.2022 10:47 Son Güncelleme: 31.8.2022 10:54

Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Sabotaj eğitimi veren terörist etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon! Sabotaj eğitimi veren terörist etkisiz

Son dakika bilgisine göre MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Sabotaj eğitimi veren terörist etkisiz
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