MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çekya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu | Video 30.08.2022 | 23:11
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Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! | Video 30.08.2022 | 22:32
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Tarsus Şehir Mezarlığı’nda akraba kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı | Video 30.08.2022 | 18:11
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Burhanettin Duran | Seçimlere endeksli 'gerilim' kontrolden çıkmamalı 30.08.2022 | 17:17
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Hilal Kaplan | Sessiz bir kadın devrimi 30.08.2022 | 17:15
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Mehmet Barlas | Turkuvaz Medya neden hedefte? 30.08.2022 | 17:12
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın Duhok/Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın sözde eğitim sorumlusu “Rezan Amed” kod adlı Ümit Tarhan’ı etkisiz hale getirdi.