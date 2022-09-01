"KHK'lılar göreve iade edilecek" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi: FETÖ ile nasıl mücadele edeceksin?

MEHMET SEVİGEN: FETÖ İLE NASIL MÜCADELE EDECEKSİN?

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevigen, "6+1 ile CHP iktidar olsa devletleşelim desek de Ali Babacan ile bunu nasıl yapacaksınız? Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu tüm KHK'lıları affedeceğiz diyor. FETÖ ile nasıl mücadele edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Sevigen, "Biz 40 yıldır PKK terör örgütü ile savaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ ile mücadele ediyoruz. 'Ben geldiğim zaman ayrı mahkemeler kuracağım, haklıysanız görevinize iade edeceğim' demiyor, 'Ben hepinizi affedeceğim' diyor. 5 tane oy için insanların kanı yerde kalır mı? 5 tane oy için. Böyle mi iktidar olacaksın? Zaten FETÖ'nün oyu belli." diye konuştu.