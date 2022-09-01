Kılıçdaroğlu FETÖ'ye söz mü verdi? KHK'lılar açıklaması ne anlama geliyor? | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" dedi. Tepki çeken açıklamalar sonrasında Gazeteci Murat Özer A Haber ekranlarında bu vaadi değerlendirdi.