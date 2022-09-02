Son dakika: Bakan Akar’dan Yunanistan’a flaş uyarı: Hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçin!

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇMELİ"

Bunun son örneğinin Ukrayna ve Rusya arasında tahıl koridoruna yönelik mutabakatla yerine getirilen önemli görevin olduğunu aktaran Akar, "Biz diyoruz ki Yunanistan, Türkiye'yi tehdit olarak görmekten vazgeçmeli. Türkiye bir tehdit değil, Türkiye dostları, ittifak için son derece güçlü, etkin, güvenilir bir müttefiktir" diye konuştu.

Yunanistan'ın 1919-1922 yıllarında bazı ülkelerin teşviki ve desteği ile işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatan Akar, bunun sonucunda hüsrana uğrayan Yunanistan'ın başbakanlarını, bakanlarını, hatta genelkurmay başkanını astığını belirtti. Akar, şöyle devam etti:

"TARİHTEN DERS ALSIN"

Yunanistan'ın benzer bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık, hatırlatmaya devam ediyoruz. Biz diyoruz ki bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Uzattığımız barış elini tutun, çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun devam ettirelim. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar koruyacağımızı her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlıyız çok şükür buna da muktediriz."