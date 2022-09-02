Son Dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a flaş uyarı: "Hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçin!" | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen “Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni”ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini dile getiren Akar, "Yunanistan'ın benzer bir maceraya girmemesini, yeniden başını belaya sokmamasını, yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık, hatırlatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.