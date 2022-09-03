Son dakika! Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde

Gençlere meslek seçimi konusunda öğütler veren Akşit, "Bizim gençliğimizde meslek seçerken eczacılık bir arada çok revaçtaydı, çok para kazandırıyordu diye. Geçim önemli tabi, ama böyle teknolojik şeylere dokunduğu zaman çocuklar para ikinci sıraya geriliyor. Artık herkesin kendi hevesi, heyecanı öne çıkıyor. Bu çok önemli, çünkü insan sevdiği bir işi çok güzel yapar, güzel yapınca da başarır, başarınca da en iyisini yapar zaten, biz de bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR SONRAKİ TEKNOFEST'E TF6000 GERÇEK HALİNİ GETİRECEĞİZ"

Gençleri dört gözle TEKNOFEST'e beklediklerini söyleyen Akşit, "Özellikle onlar için gerçek motorlar getirdik. Nasip olursa bugün ilk defa lansmanını yaptığımız TF6000 motorunu bir dahaki TEKNOFEST'e gerçek motor olarak getireceğiz. Art yakıcılı TF10000 ise plastik olarak gelmiş olacak. Bizler motorlarımızı stantlarımıza sığdırmakta zorlanıyoruz artık. Bu da çok güzel bir şey" dedi.