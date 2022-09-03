SON DAKİKA: Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı! İkisi de gözaltında...

(ÜNSAL BAN)

KAÇMA ŞÜPHESİ DEVAM EDİYOR

Kararda, Ban'ın Muğla'da göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü propagandası suçlarından işlem gören Yaşar A. ile birlikte olduğu belirtildi. Ban'ın şoförü Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.'nın beyanı, evde yaktıkları evraklarda soruşturma dosyasının genişletebilecek somut olguların bulunduğu, Ban'ın gözaltına alındığı yerde ülkemizde en çok göçmen kaçakçılığının yapıldığı yerde bot ile tatil planladığını söylediği aktarıldı. HTS kayıtlarının dosyaya girmediği ve henüz delillerin toplanmadığı, Ban'ın kaçma ve delilleri yok etme, gizleme şüphesinin gerekçesiyle devam ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.