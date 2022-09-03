SON DAKİKA: Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı... | Video

Konutu terketmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal Ban’ın evinde yakalandı. Ban ile Yaşar gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre; Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski THK rektörü Ünsal Ban Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yaymak ile örgüte bilerek isteyerek yardım etme suçlarından tutuklandı.