6’lı masada ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizi! İYİ Parti’den CHP’ye tepki: Kime sordunuz kime neyi veriyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı. HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." dedi.
CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir
"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR"
Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.
İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.
"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"
Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."