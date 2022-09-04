6’lı masada ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizi! İYİ Parti’den CHP’ye tepki: Kime sordunuz kime neyi veriyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı. HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." dedi.

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR"

Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.