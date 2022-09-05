Millet İttifakı’nda ‘HDP’ye bakanlık vaadi’ krizi! “Sürpriz değil, yerel seçimlerde de aynısını yaptılar”

"İYİ PARTİ ARTIK O MİLLİYETÇİ DUYGULARLA KURULAN PARTİ DEĞİL"

Meral Hanım, 'Demirtaş ile kahvaltı' dedi, sonra Demirtaş için, yazar, çizer ve entelektüel algısı oluşturulmaya başlandı. İmamoğlu ve ailesi, Demirtaş'ın ailesi ile ağaç dikme vs. Organizasyonlarda bir araya gelerek bu durumu pekiştirmeye başladı. Bu çalışmalar sürerken Meral Hanım da parti tabanını alıştırmaya başladı. Burası çok önemli, İYİ Parti'nin kurucular kurulunun yüzde 60'ı istifa etti. Hala içlerinde samimiyetine inandığımız insanlar var. Onlar bu durumu ne zamana kadar kabul edebilecek, göreceğiz. Ama bu arkadaşlar da artık yol ayrımında. Yavuz Bey'in de aralarında olduğu o samimi arkadaşların düştüğü bu duruma gerçekten üzülüyorum. İYİ Parti artık o milliyetçi duygular ile kurulan parti değil. Bunu herkes bilsin."

"İYİ PARTİ'NİN HDP İLE İLİŞKİSİ CHP ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "HDP'ye bakanlık verme gibi bir düşüncelerinin olduğu açık. Benzer söyler daha önce de yapıldı. CHP eşittir HDP. Birbirlerinden farkı yok. CHP terör örgütleriyle iş yapan bir partidir. Terör örgütünün uzantısına bakanlık vermeyi normal görüyorlar. Bu millete ihanettir. 6'lı masanın özellikleri bunlar.