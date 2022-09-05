Millet İttifakı’nda "HDP’ye bakanlık vaadi" kriz yarattı | Video

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in katıldığı bir programda ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz’ çıkışı Millet İttifakı’nda yeni bir krize neden oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuzağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi. İYİ Parti’den gelen bu tepki “Millet İttifakı’nda yeni bir kriz mi yaşanıyor?” sorusunu beraberinde getirdi.