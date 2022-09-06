"ARKA KAPIDAN DEĞİL YÜZ YÜZE YAPMASI LAZIM"

"Kemal Bey adaylığını bir şekilde masaya getireceğini ilan etmiş oldu. Kemal Bey bu niyetini ya doğrudan kendisi ya da partinin arka kapı diplomasisi olarak tanımlanmış unsurları üzerinden yapmazlarsa, partiler bunu kendi kendilerine tartışmazlar. CHP bu konuyu partiler arası diyalog zeminine taşımış değil. Biz de parti olarak olarak hiçbir ortamda bunu konuşmuş değiliz"

Aynı mesaj İYİ Parti üzerinden de verilirken masada konunun hem usul hem de aday ismi olarak gündeme gelmesi gerektiği vurgusu "Önce usul sonra aday" sözleriyle aktarıldı