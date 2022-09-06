Levent Göktaş’ın avukat kadrosu FETÖ’den! Dönemim kirli isimleri yine sahnede





Ergenekon, Balyoz, Oda TV avukatlığını yapan bu üç avukatın Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş ile ilişkisi ise merak konusu oldu.