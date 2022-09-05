Son dakika haberi: Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler

"HAKLARINI BULGARİSTAN'DAN ARAYACAKTI"

Göktaş'ı Bulgar avukat İvan İvanov savundu. Av. İvanov duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada "Göktaş Bulgaristan'a yasadışı şekilde girmekle suçlanıyor. Aslında kendisinin yeşil pasaportu var. Bulgaristan'a veya AB ülkelerine vizesiz girme hakkı var. Ancak arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş. Hablemitoğlu'nun FETÖ terör örgütünün öldürdüğü ileri sürülüyor. Ancak Göktaş'ın FETÖ ile hiçbir bağlantısı yok. Tam tersi, Fetullah Gülen yanlılarının komplosuyla yaklaşık 5 yıl cezaevinde yatmış" dedi.