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Giriş Tarihi: 10.9.2022 15:01 Son Güncelleme: 10.9.2022 15:25

Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı

İHA
Florya’da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya durağında metrobüs bozuldu. Yaşanan arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapıldı, onlarca yolcu yolda kaldı.

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs bozuldu.

Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılırken, onlarca kişi yolda kaldı.

Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı | Video

Avcılar'da dün akşam saatlerinde iki metrobüs çarpışmış, kazada 99 kişi yaralanmıştı.

Dünkü kazanın şoku atlatılmazken, saat 13.45'te Florya'da Söğütlüçeşme'ye doğru giden metrobüs arızalanarak yoluna devam edemedi.

Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapıldı. Metrobüste bulunan çok sayıda kişi yolda kaldı.

Araçtan inen yolculardan bazıları yürümek zorunda kalırken, bazıları ise yol kenarında bekledi.

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Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı
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