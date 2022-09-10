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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Giriş Tarihi: 10.09.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 13:44

SON DAKİKA | İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpışmış arkadan gelen iki metrobüs daha kazaya karışmıştı. Feci kazada 99 kişi yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Metrobüs şoförü kazanın hemen öncesine yolculara "Kötü oldum bana ambulans çağırın" dedi. işte metrobüs kazasından son dakika detayları...

DHA
SON DAKİKA | İstanbul’daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Son dakika haberi... Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

SON DAKİKA | İstanbul’daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA | İstanbul’daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | İstanbul’daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Avcılar'daki kaza öncesi metrobüs içinden görüntüler ortaya çıktı! İşte korku dolu anlar | Video

SON DAKİKA | İstanbul’daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor.

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