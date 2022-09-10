SON DAKİKA | İstanbul’daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

Son dakika haberi... Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.



