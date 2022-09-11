Video Yaşam Avcılar’daki feci metrobüs kazasında yaralanan vatandaş dehşet anlarını anlattı: "Her yer kan gölü gibiydi" | Video
Avcılar’daki feci metrobüs kazasında yaralanan vatandaş dehşet anlarını anlattı:

Avcılar’daki feci metrobüs kazasında yaralanan vatandaş dehşet anlarını anlattı: "Her yer kan gölü gibiydi" | Video

10.09.2022 | 23:51

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Avcılar’da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında yaralanan Hüdür Akyıl, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

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Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında dün akşam iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 99 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaralanan turizmci Demet Hüdür Akyıl, yaşanan o dehşet anlarını anlattı. Akyıl, Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini söyleyerek, "Avcılar'a doğru gelirken şoför bariyerlere vurdu ve direksiyonu toparlayamadı kafa kafaya çarpıştık biz. Hatırladığım tek şey çatır çatur sesler çıktı. Sonra cam üzerimize patladı. Bir kişi kapıyı kırdı dışarı çıktık. Her yer kan gölü gibiydi, herkesin üzerinde kan vardı. Dışarıya çok zor çıktık. Çıktıktan sonra ortada kaldık. Ambulans çok geç geldi. Çok trafik vardı çevredeki vatandaşlar bize yardımcı oldu. Beni de hastaneye götürdü bir vatandaş. Kollarım, diz kapağım ve ellerimden yaralandım" dedi.

"ÇOK HIZLIYDI"
Akyıl, kaza olduğunda direkt şoförün arkasında oturduğunu söyleyerek, "Çok hızlıydı. Sağdaki bariyerlere çarptı, çarptıktan sonra herke çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sonra cam üzerimize geldi. Sonra da içerisi duman oldu" diyerek yaşadıkları dehşet anını anlattı.

"FENALAŞTIYSA EĞER FRENE BASMASI GEREKİYORDU"
Akyıl, "Görüntüleri izlediğimde fenalaştım diyebiliyor şoför, aynı zamanda ambulans da isteyebiliyor ama. Kimse de fark etmiyor nasıl hızlı bir şekilde o araba gidebiliyor? Çok hızlıydı. Fenalaştı ise eğer frene basması gerekiyordu" dedi.

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