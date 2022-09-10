SON DAKİKA: Avcılar'daki kaza öncesi metrobüs içinden görüntüler ortaya çıktı! "Kötü oldum bana ambulans çağırın" | Video

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpışmış arkadan gelen iki metrobüs daha kazaya karışmıştı. Feci kazada 99 kişi yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Metrobüs şoförü kazanın hemen öncesine yolculara "Kötü oldum bana ambulans çağırın" dedi.